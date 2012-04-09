Депутата-портовика отдали под суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Керченского морского торгового порта, депутата крымского парламента Александра Котовского (фракция Партии регионов), который обвиняется в злоупотреблении служебным положением при закупке горюче-смазочных материалов, причинившем госпредприятию полмиллиона гривен ущерба.

"Ему инкриминируется допущение грубых нарушений при закупке ГСМ, чем государственному предприятию нанесены убытки почти на 500 тысяч гривен. Уголовное дело по части 2 статьи 364 УК направлено в суд для рассмотрения по сути", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Правоохранители в декабре 2011 года задержали Котовского, а после отпустили из-под стражи под залог, сумма которого не сообщается.

Министерство инфраструктуры Украины в январе 2012-го назначило Котовского исполняющим обязанности начальника Ялтинского морского торгового порта вместо Сергея Тараканова, который в конце декабря стал и.о. начальника Севастопольского торгового морпорта.

Порт в Керчи возглавил Мирослав Халик, до этого несколько месяцев руководивший Евпаторийским портом

Котовский возглавлял Керченский морпорт более десяти лет.