В Севастополе скрутили педофила
10:03, 09 апреля 2012Крым
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На заезжего извращенца открыли дело
Сотрудники милиции задержали 54-летнего мужчину по подозрению в развращении 14-летней девочки в Севастополе, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Извращенца поймали 7 апреля.
"Предварительно установлено, что гражданин соседнего государства совершил распутные действия в отношении ученицы общеобразовательной школы на территории садового товарищества", - говорится в пресс-релизе.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "развращение несовершеннолетней".
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