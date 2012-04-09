В Севастополе скрутили педофила

Сотрудники милиции задержали 54-летнего мужчину по подозрению в развращении 14-летней девочки в Севастополе, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Извращенца поймали 7 апреля.

"Предварительно установлено, что гражданин соседнего государства совершил распутные действия в отношении ученицы общеобразовательной школы на территории садового товарищества", - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "развращение несовершеннолетней".