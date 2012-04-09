В Севастополе скрутили педофила

10:03, 09 апреля 2012
Крым
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На заезжего извращенца открыли дело

Сотрудники милиции задержали 54-летнего мужчину по подозрению в развращении 14-летней девочки в Севастополе, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Извращенца поймали 7 апреля. 

"Предварительно установлено, что гражданин соседнего государства совершил распутные действия в отношении ученицы общеобразовательной школы на территории садового товарищества", - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "развращение несовершеннолетней".

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