Из супермаркета в Симферополе украли тележки
16:22, 12 марта 2012Крым
1
Не хватало на опохмел
В Симферополе задержали мужчину, который пытался украсть из супермаркета две тележки, сообщила пресс-служба крымской милиции.
Инцидент произошел на улице Маяковского. Вора задержали охранники магазина. 34-летний симферополец ранее судим.
«На вопрос о том, для чего он похитил данное имущество, мужчина ответил, что хотел сдать тележки на металлолом, а на полученные деньги - похмелиться», - сообщили в милиции.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 185 УК Украины - кража. Ее санкция - до трех лет лишения свободы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter