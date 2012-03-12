Из супермаркета в Симферополе украли тележки

В Симферополе задержали мужчину, который пытался украсть из супермаркета две тележки, сообщила пресс-служба крымской милиции.

Инцидент произошел на улице Маяковского. Вора задержали охранники магазина. 34-летний симферополец ранее судим.

«На вопрос о том, для чего он похитил данное имущество, мужчина ответил, что хотел сдать тележки на металлолом, а на полученные деньги - похмелиться», - сообщили в милиции.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 185 УК Украины - кража. Ее санкция - до трех лет лишения свободы.