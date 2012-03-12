Насобирал полтонны металлолома

Житель Крыма собрал 527 килограммов лома черного металла и весы марки «Краснодар». Незаконный пункт приема металлолома правоохранители обнаружили в Белогорском районе, сообщила пресс-служба крымской милиции.

36-летний мужчина совершал операции с металлом без документов. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

В прошлом году «металлист» уже попадался милиции. Тогда он отделался штрафом в 340 гривен и конфискацией в доход государства 150 килограммов металлолома.

Теперь крымчанину грозит от 8,5 до 25,5 тысяч гривен штрафа или от 100 до 200 часов общественных работ.