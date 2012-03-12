Мопедист убился в Крыму

Водитель мопеда погиб, врезавшись в каменный забор в Крыму. Авария произошла 10 марта в Красноперекопске на севере полуострова, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.

Honda на правом закруглении дороги по неизвестным причинам выехала за пределы проезжей части и наехала на препятствие.

Мопедист - 39-летний житель поселка Раздольное - от полученных травм скончался в больнице.