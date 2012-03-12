Сегодня - День свободы слова в Интернете

В мире сегодня, 12 марта, отмечается День свободы слова в Интернете (Online Free Expression Day).

Впервые этот день был проведен в 2008 году международной организацией «Репортеры без границ», действовавшей под патронатом ЮНЕСКО. Сделано это было, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме свободного доступа в сеть по всему миру, сообщает РИА «Новости».

«Репортеры без границ» - интернациональная негосударственная организация по защите прав человека, охраняющая свободу слова во всем мире. Она основана в Париже в 1985 году. Задача организации - бороться против цензуры, за освобождение журналистов, пострадавших из-за своей профессиональной деятельности. Ежегодно организация публикует собственный список «врагов интернета» (Internet Enemies).

Белоруссия и Бахрейн названы новыми «врагами интернета». Также в списке числятся Мьянма, Китай, Куба, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам. В список «врагов» вошли страны, власти которых, по мнению составителей доклада, наиболее жестко ограничивают свободу пользователей в сети интернет.