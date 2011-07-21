Медведев еще не определился, хочет ли он к матросам и Януковичу
А Севастополь его так ждет, так ждет...
Россия и Украина пока не определились, когда встретятся президенты двух стран Дмитрий Медведев и Виктор Янукович, сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в четверг.
"Дата встречи президентов России и Украины пока не определена и согласовывается по дипломатическим каналам", - сказала Тимакова.
Так она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Медведев и Янукович якобы будут совместно принимать военный парад в Севастополе в День ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля, пишет "Корреспондент" со ссылкой на "Интерфакс".
Президентов России и Украины ждут в Севастополе на день Военно-морского флота РФ, сообщил во вторник первый заместитель председателя Севастопольской администрации Сергей Савенков.