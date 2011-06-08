В Ласпинской бухте - оползень

Оползни отвесного склона высотой 12 метров произошли в районе Ласпинской бухты в Крыму, пострадавших нет. Объем обвала составил около 60 кубометров. Часть пляжа перекрыта, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

"Есть вероятность возникновения повторного оползня на некоторых участках верхней части склона. Также на береговой полосе отмечены два обвала в пляжной зоне объемом до 20 кубических метров", - говорят спасатели.

Установлены предупредительные таблички, опасный участок огражден, проводится патрулирование территории.

В июле прошлого года в поселке Кача произошел сход грунта. Тогда отдыхающих спас парапланерист, который заметил с воздуха, что с обрыва падают камни. Это не первый случай обвала берега в Каче. Летом 2005 года после обильных дождей на пляж обрушился оползень, погибла 16-летняя девушка, приехавшая на отдых из России.