Лесбиянки проведут слет в Крыму?

Женский лагерь в Крыму, вероятно, продолжит лучшие традиции лесбийских слетов на озере Селигер в Тверской области. В августе около 100 феминисток, лесбиянок и "просто женщин, семейных, одиноких или с детьми", собираются отправиться на полуостров на юге Украины.

"Участницы лагеря разместятся на берегу одной из красивейших черноморских бухт неподалеку от Керчи. Обещана насыщенная культурная программа - в Крым едут люди творческие, так что превосходное послевкусие от встреч с "тематическими" авторами обеспечено. Лагерь встанет в местечке, проверенном "тематической элитой" в прошлые годы... Потенциальные участники августовского вояжа в Крым объединились в рамках группы в социальной сети "ВКонтакте", - пишет Gay.ru