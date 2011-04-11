"Константин Ольшанский" прибыл в Севастополь со 113 эвакуированными из Ливии

Большой десантный корабль «Константин Ольшанский» с 113 эвакуированными из Ливии гражданами, в том числе 85 украинцами, прибыл в понедельник днем в Севастополь.

Среди 28 иностранцев на борту находились 16 граждан Беларуси, трое - России, трое - Ливии, по двое граждан Молдовы и Узбекистана, по одному - Ирака и Болгарии.

«Константин Ольшанский» за время похода преодолел 2 тысячи 847 миль.

На причале морвокзала порта корабль встречали командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ, заместитель председателя городского совета Сергей АНТОНЕНКОВ.

«Экипаж выполнил задание, которое Военно-морские силы Украины за время своего существования раньше никогда не выполняли», - сказал МАКСИМОВ журналистам.

САРАТОВ со своей стороны заявил, что моряки снарядили «Константиного Ольшанского» в поход за трое суток, тогда как планово корабль должен готовиться к подобному походу 45 дней.

По словам губернатора, эвакуированные будут на автобусах отправлены на автомобильный и железнодорожный вокзалы, 40 человек останутся ночевать в гостиницах города.

Командир похода корабля, капитан первого ранга Роман ГЛАДКИЙ сообщил, что среди эвакуированных, в частности, приблизительно 45% - врачи, медсестры и около 15% - представители компаний.

Народное восстание против лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, который руководит страной более 40 лет, продолжается с середины февраля. Государство фактически разделилось на подконтрольный КАДДАФИ запад и восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев. Совет безопасности ООН 18 марта принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльным КАДДАФИ силам.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 21 марта поручил Министерству обороны подготовить большой десантный корабль ВМС к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации украинцев из Ливии. В ночь на 23 марта «Константин Ольшанский» отбыл из Севастополя, 4 апреля - принял на борт в порту Триполи 85 граждан Украины и 108 граждан других государств. Корабль 5 апреля высадил на Мальте 80 граждан - преимущественно из стран Евросоюза и США и, пополнив запасы горючего и воды, вечером 6 апреля взял курс на Севастополь.