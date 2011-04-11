Осьминог предрек победу "Шахтера" в ответном матче с "Барсой"

Осьминог Павлик, питомец Алуштинского аквариума, предсказал победу футболистов украинской команды «Шахтер» в ответном матче с испанской «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Павлик предпочел из двух предложенных ему коробок с кормом кормушку с символикой донецкой команды. Это предсказание стало для алуштинского осьминога вторым. За ним наблюдали, прихватив с собой сковородку, фанаты «Шахтера».

Ранее осьминог предрек победу «Барселоны» над «Шахтером» в матче 6 апреля. Каталонцы выиграли у «горняков» в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» со счетом 5:1.

«Шахтер» на своем поле примет «Барсу» 12 апреля. Испанская команда, сообщают СМИ, является фаворитом в матче с украинским клубом по версии авторитетной букмекерской конторы William Hill, но разрыв в коэффициентах не настолько велик, как в первом противостоянии. Несмотря на разгромное поражение в первом четвертьфинальном матче, на этот раз букмекеры все-таки дают шансы на победу «Шахтеру».

Осьминога завезли в аквариум в Алуште, созданный в 2003 году, в марте этого года. Павлик стал преемником осьминога Пауля из Германии, который прославился способностью предсказывать исход матчей чемпионата мира по футболу-2010. Оракул умер осенью прошлого года.