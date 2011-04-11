В Ялту пустят вертолетное такси

Вертолетное такси из Симферополя в Ялту может появиться в нынешнем курортном сезоне, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

Продолжительность полетов, которые намерена организовать частная компания, - около 20 минут. Стоимость, по предварительным расчетам, составит порядка 20 долларов США с человека.

«В этом году полеты будут совершаться на вертолетах Ми-8 вместимостью до 20-ти человек», - сообщает Курортно-информационный центр со ссылкой на заместителя министра курортов и туризма Крыма Николая МАРИНОВА.

Замминистра также рассказал, что в 2012 году планируется приобрести более компактные вертолеты с панорамным остеклением. Стоимость передвижения в них будет дороже - в пределах 50 долларов с человека.