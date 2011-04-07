Школы получат "Азбуку здоровья"

Министерство здравоохранения Крыма во всемирный день здоровья передало Министерству образования и науки, молодежи и спорта автономии для школ региона 200 DVD-дисков с восемью новыми темами информационно-просветительского проекта «Азбука здоровья», сообщила пресс-служба крымского правительства.

Новые видео-уроки в доступной форме объясняют учащимся, в чем заключается опасность употребления наркотиков и алкоголя, курения.

Глава Минобраза Крыма Виталина ДЗОЗ заявила, что такие проекты реально помогают бороться с негативными явлениями, которые распространены в молодежной среде.

«Хотела бы привести название одной из тем серии «Азбука здоровья»: «Быть здоровым модно», ведь в этом и заключается наша задача - превратить идею здорового образа жизни в молодежный бренд! Есть мода на вещи, есть мода на стиль жизни. Пусть же крымская молодежь выберет не просто веселую и активную жизнь, но еще и здоровую», - сказала ДЗОЗ.

В конце апреля крымский Минобраз намерен присвоить пособиям гриф «Рекомендованы как учебное пособие для использования в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений».