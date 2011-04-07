Курортным регионам рекомендовано свернуть стройки в турсезон

Совет министров Крыма рекомендует органам местного самоуправления рекреационных регионов полуострова определить населенные пункты, на территории которых должно быть ограничено ведение строительных работ в период курортного сезона, а также принять решения об их приостановке, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Информацию необходимо предоставить в Республиканский комитет Крыма по строительству и архитектуре до 1 июня, такое поручение дал заместитель председателя Совета министров Крыма - министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства автономии Азиз АБДУЛЛАЕВ.

«Необходимо прекратить строительные работы на территории курортных городов и районов, что позволит обеспечить безопасность условий жителям и гостям крымского полуострова для отдыха, санаторно-курортного лечения и туризма», - сказал вице-премьер на совещании с председателями городских и поселковых советов Крыма.

На основании решений, принятых городскими, поселковыми и сельскими советами, инспекции ГАСК в Крыму, республиканской СЭС, крымскому управлению МЧС, Республиканскому комитету по охране окружающей природной среды поручено организовать обследование территорий курортных населенных пунктов и принять меры для пресечения строительных работ.