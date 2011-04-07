Крымчанин пытался продать 6 кг украденной у военных ртути
16:59, 07 апреля 2011Крым
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Светит от 2 до 5 лет
Сотрудники милиции задержали жителя Крыма, пытавшегося продать более шести килограммов ртути, которую его знакомый похитил из воинской части в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства внутренних дел.
21-летний житель Симферополя хотел сбыть ртуть в селе Белоглинка Симферопольского района.
Задержанный заявил милиционерам, что вещество ему дал друг, вырученные от продажи деньги они планировали поделить между собой.
Милиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "незаконное обращение с радиоактивными материалами". Ее санкция - лишение свободы от двух до пяти лет.
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