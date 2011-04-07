Правовую базу пребывания ЧФ РФ в Крыму надо пересмотреть - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым активизировать диалог с Российской Федерацией относительно совершенствования договорно-правовой базы, регулирующей вопросы временного пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, говорится в ежегодном послании главы государства к Верховной Раде, обнародованном на его сайте.

«Целесообразно провести ревизию проблемных вопросов, связанных с пребыванием ЧФ РФ в Украине, принять меры для совершенствования соответствующей договорно-правовой базы, расширить участие российской стороны в социально-экономическом развитии Севастополя и других мест дислокации ЧФ РФ», - отметил президент.

ЯНУКОВИЧ отметил, что в 2010 году в украинско-российских отношениях произошли позитивные сдвиги. «В первую очередь, удалось снять напряжение, характерное для предыдущих лет, и начать конструктивный диалог по решению проблемных вопросов двусторонних отношений», - сказал он.

В этом контексте очень важными ЯНУКОВИЧ называет харьковские соглашения, заключенные в апреле 2010 года, которыми продлен срок базирования подразделений ЧФ РФ в Крыму до 2042 года и, соответственно, уменьшена цена на природный газ для Украины в течение дальнейших 10 лет (на 100 долларов США при контрактной цене газа свыше 330 долл./1 тысячу метров, или на 30%, если цена будет ниже 330 долларов).