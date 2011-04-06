5 "оборотней" повязали в Крыму

Сотрудники милиции задержали 5 апреля в Крыму пятерых сотрудников патрульной службы милиции, которые подозреваются в применении насилия к мужчине, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство еще в феврале возбудило по части 2 статьи 365 УК Украины уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками МВД.

Задержаны заместитель командира взвода батальона патрульной службы при одном из горуправлений милиции и четверо инспекторов подразделения (по неофициальным данным, речь идет о симферопольских милиционерах).

«В настоящее время проверяется причастность этих и других сотрудников милиции к более чем десяти эпизодам преступных действий в отношении граждан, которых избивали «оборотни» и отбирали у них имущество», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Ведется досудебное следствие.