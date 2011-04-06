Вице-мэра Алупки отдали под суд

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура передала в суд уголовное дело по подозрению экс-первого вице-мэра Алупки в превышении служебных полномочий при передаче в частную собственность около 0,2 гектара земли на южном берегу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«По результатам расследования руководителю предъявлено обвинение в противоправном распоряжении земельными участками площадью 0,172 га в Алупке, чем государственным интересам причинен ущерб на сумму почти 0,5 млн грн. Обвиняемый находится под стражей, на его имущество на сумму 120 тыс. грн. наложен арест», - говорится в пресс-релизе.

Для возращения 0,2 га земли прокуратура направила иски в суд о признании недействительными договоров, на основании которых выделялись участки в курортном городе.

Земля в Алупке передавалась гражданам в 2010 году без рассмотрения вопроса на сессии горсовета.

Уголовное дело было возбуждено в первой декаде февраля.

Фамилия чиновника не сообщается.