КаZантип устроит Z-Games в июле

Молодежный спортивно-музыкальный проект Казантип Z-Games пройдет 18-31 июля в Крыму, сообщил представитель организационного комитета Максим Карпий в среду на пресс-конференции в Киеве.

18-24 июля будут проходить соревнования спортсменов, а 25-31 июля спортплощадки смогут использовать и другие участники проекта. Для участия в проекте будут приглашены лучшие спортсмены в более чем 13 экстремальных и пляжных видах спорта из Украины, России, Беларуси и стран Европы. На Z-Games будут представлены такие виды спорта, как: велобайкинг, вейкбординг, джет-ски, кайтсерфинг, виндсерфинг, брейк-данс, паркур и другие. По предварительным расчетам, в проекте примет участие 1 тысяча спортсменов и его посетят 5 тысяч зрителей.

По словам директора проекта "Казантип" Николая Карпова, известные спортсмены проведут для посетителей мастер-классы.

В музыкальной части проекта организаторы намерены сделать акцент на молодых, популярных в молодежной среде исполнителей и на исполнение музыкальных номеров вживую.

По словам председателя комиссии Спортивного комитета по развитию инфраструктур неолимпийских видов спорта, президента Федерации воднолыжного спорта Юрия Зозули, для проведения соревнований будет построен специальный спорт-парк - Казантип Action Sport Park. Он будет включать бассейн для вейкбординга, тренировочную площадку для любителей капоэйры, парк для паркура, скалодром и другое. Казантип Action Sport Park будет открыт для любителей спорта и активного отдыха с 1 июля в режиме тренировочной площадки, сообщает агентство "Українські Новини".

В течение 2 лет планируется обеспечить работу всех спортивных площадок с мая по сентябрь и позже, в зависимости от погодных условий.

По словам президента Спорткомитета Ильи Шевляка, проведение такого проекта позитивно скажется на популяризации среди молодежи здорового образа жизни и не олимпийских, но массовых видов спорта.

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов "КаZантип" переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в "Республику Z". Впервые Z-Games прошли в тестовом недельном режиме в 2010 году.