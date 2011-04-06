Польша открыла генконсульство в Севастополе

Генеральное консульство Республики Польша торжественно открылось в среду в Севастополе. Оно стало седьмым в Украине.

Заместитель министра иностранных дел Польши Хенрик ЛИТВИН заявил, что расширение сети польских диппредставительств в Украине показывает, "каким важным партнером" она является для Польши. "Мне кажется, ни одна из стран-партнеров Украины не имеет такого количества своих представительств в Украине", - сказал дипломат, выступая на церемонии открытия генконсульства.

По словам замминистра, решение открыть генконсульство именно в Севастополе объясняется тем, что "Крым - очень важное место", имеющее большой потенциал экономического сотрудничества и туристического бизнеса. Кроме того, в регионе живет большая польская община.

"Генконсульство Польши в Севастополе будет не только генконсульством Польши, но одновременно единственным представительством Европейского Союза в Крыму, и определенные задачи и с этой точки зрения мы подготовим для генконсула и генконсульства. Надеемся, что особенно во второй половине этого года, когда Польша будет председательствовать в ЕС, генконсульство будет источником информации о ЕС, и центром мероприятий, которые будут больше говорить о Евросоюзе, то есть, не только о Польше", - добавил дипломат.

В открытии диппредставительства также участвовали председатель Севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, генконсулы Польши, представители МИДа Украины, правительства Крыма, Севастопольского горсовета, священники католической церкви.

САРАТОВ заявил: "Мы очень хотели бы, чтобы открытие генерального консульства послужило одной из основных целей - развитию культурных связей между Украиной и Польшей. Отдельный вопрос - то, что консульство будет заниматься непосредственно оформлением виз, посещение Республики Польша, действительно, многого стоит".