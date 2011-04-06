Крым попросит у Бога изобилие

Священники Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата 7 апреля, в праздник Благовещения Богородицы, отслужат на крымских полях просительные молебны «Об изобилии плодов земных», сообщила пресс-служба епархии.

«В Крыму стало традицией совершать молебны о даровании плодородия перед началом весенне-полевых работ, уборочной страды, и благодарственные молебны - после завершения сбора урожая», - говорится в пресс-релизе.

Молебны проводятся по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ.

Сам ЛАЗАРЬ отслужит молебен на сельхозугодиях предприятия «Крымтеплица».

Митрополит также совершит праздничную божественную литургию в храме Свято-Троицкого женского монастыря.