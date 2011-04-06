Совместные учения ВДВ и кораблей ЧФ проходят под Новороссийском

Более полутора тысяч десантников и около ста единиц боевой техники принимают участие в тактических учениях совместно с кораблями Черноморского флота, сообщил журналистам в среду представитель Минобороны полковник Александр Чередник.

Он отметил, что учения 108 гвардейского десантно-штурмового полка седьмой десантно-штурмовой дивизии проходят совместно с кораблями ЧФ под Новороссийском.

"В среду около 30 единиц боевых машин десанта и другой боевой техники перешли на больших десантных кораблях Черноморского флота и высадились в запланированном районе морского побережья близ полигона "Раевский" под Новороссийском", - сказал Чередник.

Он добавил, что учения будут продолжаться до 8 апреля. В четверг личный состав разведроты совершит десантирование с самолета Ил-76 в район полигона "Раевский".

"Из-за сложных погодных условий десантирование, запланированное на среду, было перенесено на завтра", - сказал представитель военного ведомства.

Кроме того, два батальона полка в среду проведут учебный бой в горной местности днем, а в четверг планируется проведение стрельб ночью.

РИА Новости