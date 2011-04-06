Представительство Крыма в Москве передано Минкурортов

Совет министров Крыма передал Представительство автономной республики в Москве в управление Министерства курортов и туризма региона, сообщила пресс-служба министерства.

Такое решение принято 5 апреля.

Ранее представительством занималось Главное управления внешних связей и межрегионального сотрудничества крымского правительства.

Глава Совмина Василий ДЖАРТЫ заявил, что необходимость реформирования структуры назрела давно. По его мнению, одним из приоритетных направлений в деятельности представительства Крыма в столице России в должно стать продвижение курортно-рекреационного потенциала региона.

Первый заместитель министра курортов Крыма Александр ЛИЕВ, со своей стороны, заявил, что крымское представительство в Москве планирует наладить сотрудничество с российскими туроператорами и представителями региональной власти РФ. Также структура намерена привлечь к реформированию курортной сферы полуострова российских ученых.

Российские туристы занимают в турпотоке Крыма 2-е место после украинских.