В городе "русской славы" россияне грабили моряков флота РФ

Сотрудники управления борьбы с организованной преступностью задержали в Севастополе участников банды, которые совершали разбойные нападения, грабежи и шантаж в отношении граждан России, военных контрактной службы Черноморского флота РФ, сообщила пресс-служба УБОПа.

Организовал и возглавил банду 26-летний уроженец Республики Дагестан России. В ее состав также входили трое россиян, из них двое находились в Украине нелегально.

"ОПГ была создана как стабильная вооруженная банда в 2010 году. Главной целью ее участников было получение материальных благ путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

По данным УБОПа, при нападениях на российских военных участники банды применяли приемы рукопашного боя. Так, в конце 2010 года бандиты ворвались в квартиру одного из военнослужащих, у которого гостил его сослуживец, и, применяя физическое насилие, завладели мобильными телефонами, ноутбуком и кредитными карточками.

В целом, следствием доказана причастность задержанных к 5 грабежам, 3 разбоям и 9 случаям вымогательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 28 (совершение преступления организованной группой), 30 (ответственность организатора за совершение преступления), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 257 (бандитизм), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Участники ОПГ арестованы, дело передано в суд.