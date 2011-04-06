Крым просит Госземресурсов продлить срок оценки земли до июля

Совет министров Крыма обратился в Государственное агентство земельных ресурсов Украины с просьбой продлить срок выполнения нормативной денежной оценки земли в регионе до 1 июля, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земресурсам.

По поручению президента Виктора ЯНУКОВИЧА, оценка земли должна была завершиться к 1 апреля. По данным на 1 апреля, нормативная денежная оценка проведена в 313 из 1020 населенных пунктов Крыма, что составляет 58% от их общей площади. В остальных пунктах заключены договоры на выполнение работ по оценке земли. Исключение составили 12 населенных пунктов, чьи границы не установлены, или начата процедура снятия их с учета.

Для завершения оценки земли в Крыму требуется дополнительно 3,9 млн. гривен. Средства могут быть выделены целевым назначением в виде субвенций в бюджеты населенных пунктов. Рескомзем направил бюджетный запрос в Министерство экономики Крыма.

«В связи с недостаточностью средств и очень большим объемом работ Совет министров Крыма обратился в Госземагентство с просьбой продлить срок выполнения работ до 1 июля», - сообщил Рескомзем.