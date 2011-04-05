Чиновников Крыма проверят на профпригодность

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ поручил сформировать специальные кадровые комиссии, которые проверят профессиональный уровень государственных служащих, работающих во всех городах и районах автономной республики, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Нельзя сказать, что есть конкретные претензии, но я ощущаю, что вертикаль исполнительной власти до конца не выстроена. Не все хотят работать по-новому, большинство работает по старинке. Эти люди должны либо работать над собой, заниматься самообучением, чтобы соответствовать новым требованиям, либо искать другую работу. Должности "хороший парень" в исполнительной власти нет", - заявил ДЖАРТЫ.

По его словам, административная реформа, инициированная президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, предполагает "не только сокращение количества госслужащих, но и повышение их профессионального уровня".

"Необходимо выяснить профессиональный уровень каждого госслужащего, определить, насколько он готов выполнять задачи, которые диктует время, которые ставит перед нами президент", - сказал крымский премьер.

Он заявил, что кадровые комиссии проверят как сотрудников Совмина автономии, так и госслужащих в регионах республики. В составе каждой комиссии будет представитель крымского правительства. По итогам проверок рабочие места в органах власти сохранят только "сотрудники с достойным профессиональным уровнем".