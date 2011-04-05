Крым просит Азарова забрать у министерств 1,6 тысяч га земли

Совет министров Крыма обратился к главе Кабинета министров Украины Николаю АЗАРОВУ с письмом, в котором просит содействовать в изъятии или в добровольном отказе центральных органов власти - министерств и ведомств - от 1595,25 га земли в автономной республике, неиспользуемой ими по целевому назначению более 10 лет или используемой неэффективно, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земельным ресурсам.

«Так, в пользовании Министерства обороны Украины находятся 105,8 га, у Министерства аграрной политики и продовольствия - 771,99 га, у Национальной академии аграрных наук - 373,76 га, у Государственного агентства лесных ресурсов - 162,2 га, у Министерства экологии и природных ресурсов - 181,5 га. Согласие данных землепользователей на прекращение права постоянного пользования участками отсутствует», - говорится в пресс-релизе.

Между тем, подчеркивает Рескомзем, президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ еще в прошлом году во время рабочей поездки в Крым дал поручение передать органам местного самоуправления Крыма земли, которые пребывают в постоянном пользовании центральных органов власти и не используются по целевому назначению, для обеспечения граждан (в том числе депортированных) участками для строительства индивидуального жилья.