Инвалидам-"афганцам" обещают по тысяче гривен ежемесячно
Утвержден порядок начисления
Совет министров Крыма решил выплачивать за счет средств бюджета региона по одной тысяче гривен ежемесячной адресной материальной помощи инвалидам войны из числа военнослужащих - участников боевых действий в Афганистане. Порядок финансирования помощи утвержден на заседании крымского правительства во вторник.
По данным пресс-службы Совмина Крыма, в этом году из республиканского бюджета предусмотрено 108 тыс. грн. на оказание материальной помощи. Так, 9 инвалидов войны І группы с явными признаками инвалидности будут получать по тысяче гривен ежемесячно в 2011-м.
В случае изменения места жительства получателя ежемесячной адресной материальной помощи, крымская организация Украинского союза ветеранов Афганистана определит другого получателя и направляет изменения к списку «афганцев»-инвалидов войны в Министерство социальной политики Крыма.