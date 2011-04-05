Инвалидам-"афганцам" обещают по тысяче гривен ежемесячно

Совет министров Крыма решил выплачивать за счет средств бюджета региона по одной тысяче гривен ежемесячной адресной материальной помощи инвалидам войны из числа военнослужащих - участников боевых действий в Афганистане. Порядок финансирования помощи утвержден на заседании крымского правительства во вторник.

По данным пресс-службы Совмина Крыма, в этом году из республиканского бюджета предусмотрено 108 тыс. грн. на оказание материальной помощи. Так, 9 инвалидов войны І группы с явными признаками инвалидности будут получать по тысяче гривен ежемесячно в 2011-м.

В случае изменения места жительства получателя ежемесячной адресной материальной помощи, крымская организация Украинского союза ветеранов Афганистана определит другого получателя и направляет изменения к списку «афганцев»-инвалидов войны в Министерство социальной политики Крыма.