Верхняя граница ценового коридора на бензин А-95 выросла

Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,75 грн./литр, на дизельное топливо - до 9,25 грн./литр, сообщил заместитель директора департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики и угольной промышленности Константин БОРОДИН.

По его словам, эти ценовые ориентиры будут действовать в течение 7-10 дней - до следующего заседания группы.

«По результатам заседания группы было четко отмечено, что цена топлива не должна выходить за ориентир», - сказал БОРОДИН журналистам в Киеве.

Он отметил, что достичь консенсуса удалось, в частности, благодаря стабилизации стоимости нефти на мировом рынке.

БОРОДИН добавил также, что в настоящее время рынок нефтепродуктов Украины является насыщенным и средневзвешенная цена топлива марки А-95 составляет 9,71 гр./л.

Он подчеркнул, что в ближайшее время НАК «Нефтегаз Украины» начнет импортировать нефть и перерабатывать ее на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, что также положительно отразится на ситуации.

Экспертно-аналитическая группа 11 марта установила ценовой коридор на бензин А-95 в размере 9,5 грн./л и на дизельное топливо в размере 9 грн./л.