Рескомзем просит продлить сроки инвентаризации земли Крыма

Республиканский комитет по земельным ресурсам Крыма просит продлить сроки инвентаризации земли в регионе до 2014 года и выделить на работу почти 119 млн. гривен, сообщила пресс-служба комитета.

Рескомзем от имени правительства и парламента Крыма готовит проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений в пункт 64 государственной программы социально-экономического развития автономной республики до 2017 года. Этот пункт, утвержденной в 2007 году, предусматривает 25,6 млн. гривен на работы по инвентаризации земли в 2007-2010 годах.

«Выделено было 3,45 млн. грн., соответственно, недофинансировано 22,15 млн. гривен. На сегодняшний день, с учетом инфляции и действующих расценок необходимо уже 118,826 млн. гривен, в том числе 110,440 млн. гривен для инвентаризации земель за границами населенных пунктов площадью 2,2088 млн. га, 8,386 млн. гривен - для инвентаризации земель в границах населенных пунктов площадью 167,7 тыс. га», - говорится в пресс-релизе.

В связи с тем, что госпрограмма не предусмотривает финансирование работ по инвентаризации в 2011-2017 годах, Рескомзем на внутренней коллегии предложил внести изменения в пункт 64 программы в части продления его действия на 2011-2013 годы и предусмотрения средств, в том числе 110, 440 млн. гривен из госбюджета, 5,355 млн. гривен - из бюджета Крыма, 3,031 млн. гривен - из бюджетов органов местного самоуправления.

Из 2,6081 млн. га земель в Крыму инвентаризация проведена на площади 193,7 тыс. га, что составляет 7,4% территории автономии.