Экс-мэр Ливадии - на свободе

Ялтинский городской суд в среду освободил из-под стражи экс-мэра поселка Ливадия Анатолия МАМЫКИНА, подозревавшегося в незаконном выделении 1 гектара земли в Ялтинском горно-лесном заповеднике в собственность граждан и передаче имущества ливадийского пляжа в аренду по заниженной ставке.

Сотрудники милиции и прокуратуры задержали тогдашнего председателя Ливадийского поссовета в октябре 2010 года. Позже по решению суда он был взят под стражу. МАМЫКИН подозревался в незаконном согласовании и принятии решений о выделении участков в заповеднике, что, по оценкам следственного отдела прокуратуры, нанесло государству 5,8 млн. грн. ущерба. Ему также инкриминировалось незаконное выделение по заниженной арендной ставке имущества пляжа, чем поселку причинено 0,5 млн. грн. убытка.

Суд оправдал МАМЫКИНА по эпизоду с заповедником и переквалифировал эпизод с пляжем со злоупотребления служебным положением на служебную халатность, признав виновным и прекратив дело в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

По данным "Центра журналистских расследований", горсуд Ялты также удовлетворил гражданский иск по "пляжному" эпизоду и взыскал в пользу поселкового совета Ливадии 272 тыс. грн.

"Прокуратура изучит приговор на его соответствие закону и, в зависимости от результатов изучения, будет принимать меры реагирования. Скорее всего, внесет апелляцию, ведь государственный обвинитель настаивал на назначении реального наказания", - сообщил УНИАН по телефону представитель надзорного ведомства.