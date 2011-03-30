Лов рыбы и раков в Крыму запрещен

Промышленный, любительский и спортивный вылов рыбы запрещен во внутренних водных объектах Крыма на два месяца, с 1 апреля по 31 мая, из-за нереста. Также запрещен промышленный и любительский лов раков на три с половиной месяца, с 1 апреля по 15 июля, - в период линьки и отложения икры, сообщил Республиканский комитет Крыма по охране окружающей природной среды.

«В период нереста запрещено проводить в рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных защитных полосах строительные, дноуглубительные, взрывные, буровые и сейсмологические работы, добычу песка и гравия», - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, разрешен любительский лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в 11 водоемах.