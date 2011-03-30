Возбуждено дело из-за нецелевого использования 170 га леса

Выращивали сельхозкультуры

Прокуратура Кировского района Крыма возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования 170 га лесных угодий, что нанесло более 500 тыс. грн. ущерба, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства. Дело заведено по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины. Под подозрением - должностные лица лесоохотничьего хозяйства. «Они отдали 170 гектаров земель лесного фонда под выращивание сельхозкультур», - говорится в пресс-релизе. Ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter