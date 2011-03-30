Возбуждено дело из-за нецелевого использования 170 га леса
12:20, 30 марта 2011Крым
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Выращивали сельхозкультуры
Прокуратура Кировского района Крыма возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования 170 га лесных угодий, что нанесло более 500 тыс. грн. ущерба, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.
Дело заведено по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.
Под подозрением - должностные лица лесоохотничьего хозяйства. «Они отдали 170 гектаров земель лесного фонда под выращивание сельхозкультур», - говорится в пресс-релизе.
Ведется следствие.
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