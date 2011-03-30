Мать "маугли" попала под статью

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей матерью 13-летнего подростка, который не умеет читать и писать, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«Меры уголовно-правового реагирования применены в связи с наступлением вследствие нерадивости родительницы тяжелых последствий для мальчика, который в его возрасте не умел даже читать и писать», - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция - ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ведется следствие.