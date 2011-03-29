Минтуризма предлагает объявить Ай-Петри курортом местного значения

Министерство курортов и туризма Крыма предлагает объявить территорию плато Ай-Петри курортом местного значения, заяил первый заместитель министра Александр ЛИЕВ.

«Мы исследуем возможность объявить плато Ай-Петри курортом местного значения, где можно применять уникальные методы лечения, которые на территории полуострова ранее фактически не использовались. В настоящее время мы работаем над этим вопросом совместно с одесским институтом. Надеемся, что исследования подтвердят наличие мощного оздоровительного потенциала на данной территории», - цитирует Курортно-информационный центр Крыма замминистра.

ЛИЕВ напомнил, что сегодня в Крыму нет ни одной территории, имеющей статус курорта местного значения.

«Только один город является курортом государственного значения - это Саки. Еще два города - Ялта и Евпатория - указом президента были приравнены к такому статусу, но так и не прошли необходимую процедуру», - сообщил он.

Минкурортов Крыма также презентовало проект по приданию территориям Сакского района и Мирновского поселкового совета Евпатории статуса курортных территорий местного значения. Согласно проекту, курортами местного значения планируется объявить территории Штормовского, Молочненского, Уютненского сельсоветов Сакского района, а также Мирновского поссовета Евпатории.

Плато Ай-Петри - горный массив площадью более 300 квадратных километров, вытянутый вдоль южного берега Крыма и составляющий главную горную гряду - простирается с востока на запад на 25 километров. Сама гора Ай-Петри находится на высоте 1234 метров над уровнем моря. С ЮБК на Ай-Петри проведена канатная дорога с самым длинным безопорным пролетом в Европе.