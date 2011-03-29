Янукович зазывает Сингапур строить мост из Крыма в Россию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает Сингапуру приобщиться к проекту сооружения многофункционального мостового перехода между Крымом и Российской Федерацией в Керченском проливе, передает УНИАН.

ЯНУКОВИЧ, выступая на украинско-сингапурском бизнес-форуме, сказал, что этот инвестиционный проект открыт для участия иностранного капитала.

Президент отметил, что керченский мостовой переход значительно сократит путь доставки грузов между Европой и Азией, то есть, в том числе будет способствовать развитию торговли между странами.

“Кстати, между полуостровом Крым и Сингапуром много общего. Автономная республика Крым является одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов Украины благодаря выгодному экономико-географическому положению полуострова, наличию различных природных ресурсов, значительного санаторно-курортного, промышленного и научного потенциала, развитой транспортной инфраструктуре и банковской системе, возможности легкого доступа на рынки всей Украины, стран СНГ, Европы и Азии”, - сказал ЯНУКОВИЧ.

Президент отнес к приоритетным направлениям развития, которые требуют первоочередного и масштабного инвестирования, следующие сферы хозяйственного комплекса Крыма: туризм; агропромышленный комплекс; машиностроение и наукоемкие производства; топливно-энергетический комплекс с внедрением энергосохранных и экологически чистых технологий; сферу обращения с отходами.

Напомним, Кабинет министров Украины в августе 2010 года создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства перехода через пролив, который соединил бы восточный Крым и Краснодарский край России.

Министерства транспорта Украины и России и российский "Внешэкономбанк" заключили в ноябре меморандум о взаимопонимании при строительстве моста.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать самый короткий сухопутный путь "Европа-Азия" - на 450 километров сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона (Украина) до Новороссийска (РФ).