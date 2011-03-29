Самолет-амфибия ВМС Украины отправится на борьбу с пиратами

Самолет-амфибия Бе-12 Военно-морских сил Украины с 2012 года будет участвовать в операции Европейского Союза по борьбе с пиратством «Аталанта», заявил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции Андрей РЫЖЕНКО, сообщил крымский медиа-центр Министерства обороны.

«С 2012 года самолет-амфибия Бе-12 из состава Сакской морской авиационной бригады ВМС должен приступить к участию в операции «Аталанта», - сказал РЫЖЕНКО на встрече военных экспертов Евросоюза и ВМС Украины в Севастополе.

Он напомнил, что 22 февраля президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение «Об активизации сотрудничества Украины с Европейским Союзом в сфере безопасности, предупреждения угрозы пиратских захватов граждан».

В ходе встречи представители Великобритании и Украины обсудили вопросы подготовки экипажа самолета Бе-12, оборудования его средствами связи и навигации, отвечающими международным стандартам, вопросы всестороннего логистического обеспечения антипиратской миссии украинских морских летчиков.

Британские военные эксперты также ознакомились с техническими и боевыми возможностями самолетов Бе-12, побывав на аэродроме Сакской морской авиационной бригады ВМС.