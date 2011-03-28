Овсянка повторит судьбу гречки?

За последний месяц цена за килограмм овсяных хлопьев выросла на 5-6 гривен. Последние два года в Украине был неурожай овса, цитирует ТСН агроэкспертов.

На фоне ажиотажа, поднявшегося вокруг роста цен и дефицита муки и гречки, изменения стоимости овсянки прошли незамеченными.

"В конце февраля овсяные хлопья стоили 5 гривен за килограмм, потом цена выросла до 9 гривен. Сейчас на прилавках магазинов нередко можно найти этот продукт по цене 14-15 гривен за килограмм", - отмечают эксперты.

На рынке цена за килограмм овсяных хлопьев поднялась на гривну за последнюю неделю.

Реализаторы такие изменения не отрицают и утверждают, что цена постепенно повышалась.

Подорожание произошло незаметно только потому, что овсянка не столь популярная крупа, как гречка.

"Украинская правда"