Овсянка повторит судьбу гречки?
Цена за килограмм выросла на 5-6 гривен
За последний месяц цена за килограмм овсяных хлопьев выросла на 5-6 гривен. Последние два года в Украине был неурожай овса, цитирует ТСН агроэкспертов.
На фоне ажиотажа, поднявшегося вокруг роста цен и дефицита муки и гречки, изменения стоимости овсянки прошли незамеченными.
"В конце февраля овсяные хлопья стоили 5 гривен за килограмм, потом цена выросла до 9 гривен. Сейчас на прилавках магазинов нередко можно найти этот продукт по цене 14-15 гривен за килограмм", - отмечают эксперты.
На рынке цена за килограмм овсяных хлопьев поднялась на гривну за последнюю неделю.
Реализаторы такие изменения не отрицают и утверждают, что цена постепенно повышалась.
Подорожание произошло незаметно только потому, что овсянка не столь популярная крупа, как гречка.