Янукович предлагает запретить госслужащим быть членами партий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает запретить госслужащим быть членами политических партий, говорится в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте “О государственной службе”.

В частности, ЯНУКОВИЧ предлагает внести изменения в закон “О политических партиях в Украине”, отметив, что членами партий не могут быть государственные служащие.

Кроме того, он инициирует внесение изменений в закон “Об отпусках”. Так, глава государства предлагает предоставлять лицам, которые зарегистрированы как кандидаты на пост президента, в депутаты Верховной Рады Украины, Верховного совета Автономной республики Крым, местного совета, на должность сельского, поселкового, городского председателя, предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на период избирательного процесса.