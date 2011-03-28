Янукович предлагает запретить госслужащим быть членами партий

21:19, 28 марта 2011
Крым
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В Раде зарегистрирован законопроект

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает запретить госслужащим быть членами политических партий, говорится в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте “О государственной службе”.

В частности, ЯНУКОВИЧ предлагает внести изменения в закон “О политических партиях в Украине”, отметив, что членами партий не могут быть государственные служащие.

Кроме того, он инициирует внесение изменений в закон “Об отпусках”. Так, глава государства предлагает предоставлять лицам, которые зарегистрированы как кандидаты на пост президента, в депутаты Верховной Рады Украины, Верховного совета Автономной республики Крым, местного совета, на должность сельского, поселкового, городского председателя, предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на период избирательного процесса.

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