Гостиницу в Симферополе бесплатно отдали каким-то коммерсантам

Убыток составляет почти $1 миллион

Военная прокуратура Военно-морских сил Украины возбудила уголовное дело относительно служебных лиц филиала центрального специализированного строительного управления Министерства обороны «Укроборонстрой» по факту незаконного отчуждения здания гостиницы «Звездная» в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры. «Должностные лица на протяжении 2006-2009 годов, превышая полномочия, вопреки установленному законодательством порядку, без получения согласия Министерства обороны Украины, способствовали бесплатному отчуждению коммерческой структуре государственного недвижимого имущества», - говорится в пресс-релизе. Государств нанесено 7,6 млн. грн. убытка. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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