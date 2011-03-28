Гостиницу в Симферополе бесплатно отдали каким-то коммерсантам
Убыток составляет почти $1 миллион
Военная прокуратура Военно-морских сил Украины возбудила уголовное дело относительно служебных лиц филиала центрального специализированного строительного управления Министерства обороны «Укроборонстрой» по факту незаконного отчуждения здания гостиницы «Звездная» в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Должностные лица на протяжении 2006-2009 годов, превышая полномочия, вопреки установленному законодательством порядку, без получения согласия Министерства обороны Украины, способствовали бесплатному отчуждению коммерческой структуре государственного недвижимого имущества», - говорится в пресс-релизе.
Государств нанесено 7,6 млн. грн. убытка.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.