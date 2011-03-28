В лесхозе Алушты выросли гаражи

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту застройки гаражами земель государственного предприятия «Алуштинское лесное хозяйство» в Крыму, которая причинила четверть миллиона гривен ущерба, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины по факту превышения служебных полномочий должностными лицами гаражно-строительного кооператива.

«Им инкриминирована незаконная застройка гаражами земель лесного хозяйства. За последние несколько лет в лесхозе возведено 23 многоэтажных строения», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Ведется следствие.