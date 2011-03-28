Крым презентует себя в посольствах

Министерство курортов и туризма Крыма намерено в 2011 году проводить презентации потенциала региона, так называемые "Дни Крыма", в посольствах Украины в зарубежных странах, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

"Прежде всего, мы будем проводить "Дни Крыма" в тех странах, из которых к нам едут туристы", - сказал заместитель председателя Совмина - министр курортов и туризма региона Георгий ПСАРЕВ.

По его словам, первое такое мероприятие состоится в Москве.

Дата "Дней Крыма" в столице России не сообщается.

Вторая презентация запланирована осенью в Берлине (Германия).

Кроме того, подобные мероприятия предполагается провести в Минске (Беларусь) и Риге (Латвия).

Напомним, Минтуризма Крыма прогнозирует увеличение туристического потока в регионе в курортном сезоне 2011 года на 15% - до 6,58 млн. человек по сравнению с 2010 годом.