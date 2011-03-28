2 оборотня в погонах арестованы

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью крымской милиции задержали двоих сотрудников МВД по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество» и «подделка документов», сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

«Милиционеры задержаны в рамках расследования Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела по обвинению гражданина в завладении денежными средствами и ценностями в особо крупных размерах», - говорится в пресс-релизе.

Задержание сотрудников крымской милиции произошло еще в пятницу, но пресс-служба сообщила о нем только в понедельник.

Суд избрал правоохранителям меру пресечения в виде содержания под стражей.

По месту жительства милиционеров проведены обыски.