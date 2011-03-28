Корабль ВМС прибыл к берегам Ливии для эвакуации украинцев

Большой десантный корабль Военно-морских сил Украины «Константин Ольшанский» прибыл к берегам Ливии для выполнения гуманитарной миссии по эвакуации украинцев из зоны вооруженного конфликта, сообщил пресс-центр командования ВМС.

Народное восстание против лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, который руководит страной более 40 лет, продолжается с середины февраля. Государство фактически разделилось на подконтрольный КАДДАФИ запад и восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев. Из Ливии эвакуированы уже более 400 граждан Украины.

Совет безопасности ООН 18 марта принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльным КАДДАФИ силам. Силы международной коалиции в составе нескольких стран НАТО с 19 марта бомбардируют позиции войск КАДДАФИ.

Преодолев свыше 1 тысячи 300 миль (1 морская миля = 1852 м), корабль около 16-ти часов в понедельник стал на якорь в нейтральных водах. В порт «Константин Ольшанский» зайдет после того, как на дипломатическом уровне будет получено соответствующее разрешение и решатся некоторые другие организационные вопросы. При этом особое внимание будет уделено обеспечению безопасности украинских граждан во время проведения гуманитарной миссии, отметил пресс-центр ВМС.