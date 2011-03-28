И.о. мэра Качи погорел на взятке

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью милиции Севастополя задержали исполняющего обязанности председателя исполкома Качинского поселкового совета при получении 4 тысяч долларов взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Чиновник согласился за 5 тысяч долларов содействовать частному предпринимателю в выдаче решения поссовета о размещении объекта торговли и согласования на торговлю продуктами в павильоне в районе пляжа севастопольского села Орловка. Должностное лица задержано 25 марта после получения части взятки.

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса.