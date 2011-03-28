В Симферополе горел рынок
14:24, 28 марта 2011Крым
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Пожар вспыхнул ночью... Замыкание проводки или поджог?
Рынок по улице Козлова горел в ночь на понедельник в Симферополе.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Вместе с тем, торговцы считают: это - поджог.
«Огонь повредил обшивку стен, потолка, вещи, которые находились на хранении. Убыток устанавливается», - говорится в пресс-релизе.
По данным МЧС, площадь пожара составила 70 квадратных метров.
На место происшествия выезжали шесть отделений пожарно-спасательной службы города.
По подсчетам «Крымского информационного агентства», полностью и частично сгорели не менее 25 торговых мест (фото смотрите здесь).
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