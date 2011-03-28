В Симферополе горел рынок

Рынок по улице Козлова горел в ночь на понедельник в Симферополе.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Вместе с тем, торговцы считают: это - поджог.

«Огонь повредил обшивку стен, потолка, вещи, которые находились на хранении. Убыток устанавливается», - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

На место происшествия выезжали шесть отделений пожарно-спасательной службы города.

По подсчетам «Крымского информационного агентства», полностью и частично сгорели не менее 25 торговых мест (фото смотрите здесь).