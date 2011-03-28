3 рыбака застряли во льдах в море

Сотрудники пограничной службы в воскресенье доставили на берег трех рыбаков, чей катер застрял во льдине в Азовском море в восточном Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Рыбаки попали в беду в районе села Мысовое в 1,5 километрах от берега. Сообщение об инциденте поступило от дежурного погранзаставы города Щелкино.

Катер «Шквал» вышел на помощь.

Медпомощь доставленным на берег людям не понадобилась.