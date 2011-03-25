Культцентр "совьют" на юге Крыма

Рабочая группа Совета министров Крыма по анализу состояния и эффективности использования объектов культурного наследия одобрила концепцию развития «Ластичкиного гнезда», которая предусматривает изменение целевого назначения дворца на юге полуострова из объекта общественного питания в культурно-выставочный центр, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Мы должны сделать этот объект «визитной карточкой» Крыма, реконструировать его, создать современные экспозиции, обеспечить бесплатный доступ туристам», - заявила вице-премьер Совета министров - министр экономического развития и торговли автономии Екатерина ЮРЧЕНКО.

Концепция предусматривает реконструкцию памятника и обустройство двух смотровых площадок, находящихся в непосредственной близости от памятника, также планируется отремонтировать подъездные пути.

В экспозиционных помещениях будет создана постоянно действующая художественная выставка, посвященная истории «Ласточкиного гнезда» и южного берега Крыма.

В дворце и на прилегающей к нему территории будут проводиться концерты камерной музыки, историко-литературные вечера и театрализованные представления.

Планируется также создание выставочного павильона, где будет открыт художественный салон для организации торговли произведениями живописи, фотоработами, декоративно-прикладными изделиями, сувенирной продукцией, краеведческой литературой, проспектами, рекламирующими достопримечательности Крыма.

«Ласточкино гнездо» получило свой нынешний вид благодаря барону Штейнгелю, который пожелал оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья. В 1912 году на Аврориной скале для него был построен замок в готическом стиле.

В 2002 году здание дворца было передано в аренду компании «Ялта-Верона». Ежемесячно общество с ограниченной ответственностью перечисляло 11 тыс. 700 грн. арендной платы.

Ялтинский горсовет 23 февраля дал согласие на передачу «Ласточкиного гнезда» из коммунальной собственности общины Ялты в состав имущества Крыма.

Верховный совет Крыма 16 марта принял объект на баланс Крыма и разрешил правительству автономии создать республиканское учреждение «Дворец-замок "Ласточкино гнездо"».