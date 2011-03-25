Производитель яхт задолжал работникам миллион гривен
19:00, 25 марта 2011Крым
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Подключилась прокуратура
Прокуратура Феодосии (Крым) возбудила уголовное дело по факту невыплаты открытым акционерным обществом, которое проектирует и строит катера и моторные яхты из алюминиево-магниевых сплавов, более 1 млн. грн. заработной платы своим сотрудникам, сообщила в пятницу пресс-служба крымского надзорного ведомства.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что, имея задолженность перед работниками, руководители тратили средства на второстепенные нужды», - говорится в пресс-релизе
Согласно с законом, выплата зарплаты отнесена к первоочередным платежам.
Задолженность образовалась с октября прошлого года.
Ведется следствие.
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