Беркутовца забили из-за мобилки

Милиция задержала жителя Крыма по подозрению в убийстве 2 марта в Евпаториисотрудника спецподразделения милиции «Беркут», сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МВД.

«Он отдыхал в компании друзей, распивал спиртные напитки. Возвращался домой поздно. Увидев на темной улице одиноко идущего молодого человека, решил ограбить. Напав на прохожего сзади, стал наносить удары ногами по голове. Когда парень потерял сознание, забрал у него мобильный телефон, около 150 гривен, удостоверение сотрудника милиции и скрылся», - говорится в пресс-релизе.

Избитый 23-летний милиционер-евпаториец умер.

Задержанный 22-летний житель курортного города дал признательные показания. Правоохранители изъяли вещественные доказательства.